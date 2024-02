Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: des modules obtiennent la norme 'Buy America' information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 17:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que ses modules électroniques et optiques pour réseaux haut débit à fibre optique fabriqués aux États-Unis respectaient les directives 'Buy America' du ministère du Commerce.



En tant que fournisseur conforme à la norme 'Buy America', Nokia estime désormais être 'l'un des rares groupes à pouvoir fournir des produits et services pour des projets d'infrastructures à large bande axés sur la réduction de la fracture numérique'.



En respectant les directives finales de la NTIA (soit la National Telecommunications and Information Administration), Nokia pourra pleinement soutenir les États qui prévoient de lancer en 2024 des projets BEAD (pour Broadband Equity, Access, and Deployment, soit des projets en faveur du déploiement et d'un accès égalitaire au réseau haut débit).



Les premiers produits Nokia fabriqués aux États-Unis répondant aux normes 'Buy America' pourront être livrés en juin 2024, prévient la firme finlandaise.







