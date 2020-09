Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploiement régional de la 4G en Azerbaïdjan Cercle Finance • 17/09/2020 à 10:29









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir étendu les installations 4G de l'opérateur mobile azerbaïdjanais Azercell Telecom, avec des stations de base AirScale 4G sur plus de 1 400 sites à travers le pays. Les produits logiciels Nokia sont également en cours de déploiement, notamment le système de gestion de réseau NetAct Cloud. ' Les solutions d'accès radio AirScale de Nokia fourniront à Azercell une connectivité mobile à haut débit pour répondre à une demande accrue et offrir une voie de migration claire à l'avenir ' indique le groupe. L'accord sera le premier déploiement régional à grande échelle de services 4G en dehors de la capitale Bakou.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.28% NOKIA Euronext Paris -0.72% NOKIA XETRA -0.46% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.13% NOKIA OTCBB 0.00%