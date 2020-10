Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploiement d'un nouveau réseau avec Equinix Cercle Finance • 07/10/2020 à 13:14









(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'Equinix, entreprise de centres de données, va déployer une nouvelle infrastructure de réseau Nokia (IP/MPLS) afin de prendre en charge l'interconnexion mondiale de ses services. Avec le nouveau réseau, Equinix sera en mesure de fournir une connectivité FP4 à tous les centres de données, jetant ainsi les bases du déploiement des réseaux et des services 5G de ses clients. Alors que les déploiements de 5G se multiplient, un changement fondamental de conception réseau est essentiel pour prendre en charge les capacités nouvelles de la 5G, estime Nokia pour qui la future plate-forme sera ' idéale pour la 5G à venir '.

