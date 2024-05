Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: déploie un réseau privé LTE pour Sigma Lithium information fournie par Cercle Finance • 09/05/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Nokia annonce le déploiement d'un réseau privé LTE sans fil pour le compte de Sigma Lithium, l'un des principaux producteurs mondiaux de lithium.



Nokia travaillera avec son partenaire Alcon pour déployer ce réseau qui offrira à Sigma Lithium plusieurs applications minières innovantes et qui permettra, assure Nokia, 'd'améliorer la productivité et l'efficacité opérationnelle'.



Alors que la demande de lithium monte en flèche à travers le monde, Sigma a produit des quantités records de lithium vert (Triple Zero Green Lithium) dans son usine brésilienne en 2023. Par ailleurs, son 'Quintuple Zero Green Lithium' a été reconnu à la COP28 comme 'le lithium le plus durable du monde'.



Avec l'ajout d'un réseau LTE privé Nokia basé sur Nokia Digital Automation Cloud (Nokia DAC), la société renforce son objectif de produire des batteries EV de nouvelle génération d'une manière neutre en carbone, socialement et écologiquement durable.





