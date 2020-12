Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploie un réseau privé 5G sur un campus de recherche Cercle Finance • 02/12/2020 à 15:15









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le déploiement d'un réseau sans fil privé 5G autonome à travers cinq centres de recherche de premier plan de l'état du Bade-Wurtemberg, dans le cadre du projet 5G4KMU qui vise à accélérer l'adoption de la 5G par les petites et moyennes entreprises. Déployés en partenariat avec Smart Mobile Labs, les réseaux sans-fil privés seront basés sur la plate-forme Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 5G SA et seront utilisés pour aider les entreprises à développer de nouveaux produits, applications et modèles commerciaux basés sur la 5G. 'Le projet 5G4KMU est un excellent exemple de l'impulsion que la 5G peut donner aux petites et moyennes entreprises lors de leur transformation vers l'Industrie 4.0.', a réagi Raghav Sahgal, président de Nokia Enterprise.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.09% NOKIA Euronext Paris -0.78% NOKIA XETRA -1.09% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.91% NOKIA OTCBB -1.27%