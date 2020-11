Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploie un réseau privé 5G pour MYNXG Cercle Finance • 10/11/2020 à 12:15









(CercleFinance.com) - Nokia a déployé un réseau privé sans fil 5G de qualité industrielle au sein du centre de développement de MYNXG, spécialiste de l'Internet des objets (IoT) industriel, à Nuremberg (Allemagne). MYNXG s'appuiera sur le réseau Nokia 5G pour développer de nouvelles solutions sécurisées pour l'Internet des objets industriel, ainsi que pour effectuer des tests en conditions réelles. Selon Nokia, au fur et à mesure du déploiement, les deux sociétés seront attentives à d'éventuelles opportunités de développement de solutions conjointes.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.83% NOKIA Euronext Paris +1.89% NOKIA XETRA +1.63% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.37% NOKIA OTCBB +6.44%