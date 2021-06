Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploie un réseau optique à l'aéroport de Singapour Cercle Finance • 28/06/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui le déploiement de sa solution de réseau local optique passif au sein de l'aéroport Changi de Singapour, en partenariat avec Beaqon, intégrateur de solutions. L'installation de Nokia Optical LAN permettra de prendre en charge les opérations de vidéosurveillance existantes ainsi que les sous-systèmes intelligents, indique Nokia. ' L'aéroport de Changi a pour mission claire de devenir le premier hub aérien numérique au monde, en transformant ses opérations de manière efficace et sécurisée, afin d'offrir une expérience de voyage fluide aux passagers. Cette transformation vers l'aéroport 4.0 repose sur des réseaux sécurisés et puissants pouvant connecter des milliers d'appareils', a commenté Stuart Hendry, directeur des régions Asie-Pacifique et du Japon chez Nokia.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.17% NOKIA Euronext Paris +0.29% NOKIA XETRA -0.22% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +5.89% NOKIA OTCBB +6.34%