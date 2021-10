Nokia : déploie un réseau autonome 5G à Taïwan

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir déployé son réseau central autonome 5G pour Taiwan Mobile Co. afin de permettre à l'opérateur de fournir les applications 5G les plus avancées pour les entreprises et renforcer ses services et ses performances réseau.

'Ce déploiement offrira à Taiwan Mobile des capacités exceptionnelles en termes de communication de machine à machine, d'automatisation extrême et de fiabilité qui permettent des utilisations 5G critiques pour les entreprises', souligne Susanna Patja, Head of Cloud & Network Services pour la Chine chez Nokia.

Nokia et Taiwan Mobile sont des partenaires de longue date et Nokia soutient la ' stratégie Super 5G ' de l'opérateur axée sur la durabilité et la transformation numérique.