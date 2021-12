Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploie un réseau 5G pour Volkswagen en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 06/12/2021 à 10:24









(CercleFinance.com) - Nokia a déployé un réseau sans fil autonome 5G privé pour Volkswagen dans l'usine principale du constructeur automobile à Wolfsburg, en Allemagne. Le réseau utilise la solution Nokia Digital Automation Cloud (DAC) pour fournir une connectivité fiable, sécurisée et en temps réel et permettre à Volkswagen de tester de nouveaux cas d'utilisation d'usine intelligente. Les premiers cas d'utilisation testés incluent le téléchargement sans fil de données vers les véhicules fabriqués et la mise en réseau intelligente de robots et d'outils d'assemblage sans fil. Dr-Ing. Klaus-Dieter Tuchs, responsable de la planification du réseau chez Volkswagen, a déclaré : ' Avec ce déploiement pilote, nous explorons les possibilités offertes par la 5G et développons notre expertise dans l'exploitation et l'utilisation de la technologie 5G dans un contexte industriel '.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.18% NOKIA Euronext Paris -0.65% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.48% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB -3.91%