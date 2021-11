Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploie son réseau 5G SA en Finlande avec Telia information fournie par Cercle Finance • 10/11/2021 à 10:42









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir déployé son réseau central 5G autonome (SA) en Finlande pour le compte de Telia, permettant au fournisseur de services de communication suédois (CSP) de fournir de nouveaux services 5G avancés. 'Notre travail se poursuit avec Telia et nous attendons avec impatience les déploiements supplémentaires de Nokia 5G Core dans d'autres pays nordiques et baltes où Telia est présent', a commenté Fran Heeran, SVP & Head of Core Networks, Cloud and Network Services, Nokia. Nokia déploie actuellement son noyau 5G SA pour Telia au Danemark, en Estonie, en Lituanie, en Norvège et en Suède.

