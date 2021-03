Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : déploie la fibre à Lima, avec ATP Perú Cercle Finance • 24/03/2021 à 16:12









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Andean Telecom Partners Perú (ATP Perú) afin de soutenir le déploiement de l'infrastructure numérique pour le réseau de fibre jusqu'au domicile (FTTH) et réseau mobile (small cells). 'Cette infrastructure numérique à l'épreuve du temps aidera les fournisseurs de services de télécommunications à accélérer le déploiement des services de télécommunications dans le pays', assure Nokia alors que le déploiement FTTH est en cours à Lima, dans le quartier Barranco. L'entreprise finlandaise prévoit par ailleurs d'installer son système ASiR (Small Cell AirScale Indoor) de nouvelle génération au centre commercial Aventura Mall. Chercheur chez OMDIA, une structure d'analyse stratégique des télécommunications, Ari Lopes estime que 'la demande de connectivité en Amérique latine s'est accélérée en raison de la Covid-19. La numérisation des économies de la région est irréversible, car les consommateurs, les entreprises et les établissements d'enseignement ont besoin d'un Internet de plus en plus rapide et fiable'.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.37% NOKIA Euronext Paris -0.73% NOKIA XETRA -0.80% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.28% NOKIA OTCBB -1.12%