Nokia : déploie de nouveaux services pour EveryWAN

(CercleFinance.com) - Nokia déploie son SR système d'exploitation de réseau Linux (NOS) et le centre de données IXR commutateurs à l'opérateur espagnol EveryWAN. La solution permettra à everyWAN d'étendre ses services et ses opérations de centre de données en améliorant l'évolutivité du réseau. Depuis ce déploiement, les clients d'everyWAN ont bénéficié d'une résilience et d'une fiabilité de service accrues par rapport à la solution précédente. En outre, les clients bénéficient d'une gamme plus large de nouvelles offres de services dans le cadre du portefeuille everyWAN. La solution Nokia a permis au réseau everyWAN de s'adapter pour gérer une énorme croissance du trafic entraînée par la convergence des communications et de l'informatique. En outre, la solution permet à everyWAN d'offrir à ses clients les meilleurs services d'interconnexion et de transit IP vers toutes les principales destinations européennes. Pau Nadeu, CTO pour everyWAN, a déclaré : ' Les avantages de la solution Nokia sont évidents par la réduction significative du nombre d'incidents réseau par rapport à notre réseau précédent. Nous n'avons eu aucune panne depuis le déploiement de la solution Nokia et cela a amélioré la perception des services d'EveryWAN par nos clients '.

