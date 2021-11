Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : dépasse les 4000 brevets pour la 5G information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 12:27









(CercleFinance.com) - Nokia a franchi le cap des 4 000 brevets déclarées essentielles à la 5G. Le portefeuille de brevets de Nokia s'appuie sur plus de 130 milliards d'euros d'investissement en R&D depuis l'année 2000. ' Nokia a joué un rôle central dans la définition de nombreuses technologies fondamentales permettant la 5G, en travaillant avec l'organisation 3GPP pour établir les normes 5G et permettre le déploiement des réseaux 5G ' indique le groupe. ' Nokia est devenu l'une des premières entreprises à obtenir la certification ISO 9001 pour la gestion de portefeuille de brevets de haute qualité ' rajoute la direction.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.55% NOKIA Euronext Paris -0.58% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.44% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.88% NOKIA OTCBB -1.38%