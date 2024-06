Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: départ du directeur de l'expérience client information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi qu'il allait se séparer de Ricky Corker, son directeur de l'expérience-client depuis 2021, dans le cadre de la récente réorganisation de son modèle opérationnel.



L'équipementier de réseaux explique que le départ de Ricky Corker, après plus de 30 ans passés au sein de l'entreprise, s'inscrit dans le sillage de sa décision d'intégrer les fonctions liées à l'expérience-client au niveau de chacune de ses branches d'activité depuis le début de l'année.



Le groupe en a également profité pour officialiser la nomination de Lorna Gibb, sa directrice des ressources humaines intérimaire, à titre permanant.



La cadre dirigeante, qui avait rejoint Nokia en 2020, intégrera par ailleurs le comité de direction.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.