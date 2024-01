Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: dégradé par Barclays, l'action recule information fournie par Cercle Finance • 19/01/2024 à 12:01









(CercleFinance.com) - L'action Nokia fait preuve de lourdeur ce vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'une dégradation de Barclays, passé à 'sous-pondérer' sur la valeur contre 'pondération en ligne' jusqu'ici.



Peu avant 12h00, le titre de l'équipementiers finlandais de réseaux perd 1,7%, alors que l'indice européen du secteur des télécoms, le STOXX Europe 600 Telecommunications, cède au même moment moins de 0,1%.



Barclays, qui abaisse son objectif de cours de 4,6 à trois euros, dit s'inquiéter de la santé du marché après une baisse de quasiment de moitié de l'activité des équipementiers télécoms dans les réseaux d'accès radio (RAN) l'an dernier en Amérique du Nord.



'Nous pensons que ce cycle baissier n'est pas terminé avec des données sur les stations de base 5G laissant entrevoir un ralentissement majeur en Inde', expliquent les analystes de Barclays.



Du point de vue du bureau d'études, la récente décision prise par AT&T d'opter pour des technologies de réseaux dites 'ouvertes' (Open RAN) risque de poser des problèmes structurels de long terme pour le secteur.



Dans ce contexte, Barclays a aussi décidé de dégrader à 'sous-pondérer' sa recommandation sur le suédois Ericsson.





