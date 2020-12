Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : débute la production d'équipements 5G en Inde Cercle Finance • 08/12/2020 à 10:37









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir commencé la production d'équipements 5G de nouvelle génération sur son site de fabrication ultramoderne de Chennai, dans le sud de l'Inde. L'usine de Nokia à Chennai contribue de manière significative à l'initiative du gouvernement 'Make in India' visant à stimuler la fabrication nationale, conçue pour positionner l'Inde comme un centre de fabrication pour les derniers équipements de télécommunications. Depuis sa création en 2008, Nokia a investi plus de 6 milliards de roupies indiennes dans le développement d'une installation de fabrication de premier ordre qui s'étend sur 140 000 mètres carrés. L'usine a été la première à déployer la première application 'réelle' de l'Industrie 4.0 en Inde, y compris la RA / VR, l'automatisation et l'analyse, pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la productivité.

