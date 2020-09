Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme DAC Cercle Finance • 16/09/2020 à 09:41









(CercleFinance.com) - Le groupe Nokia annonce aujourd'hui l'ajout de nouvelles fonctionnalités et de facilitateurs d'automatisation numérique à sa plate-forme de réseau sans fil privé, Nokia Digital Automation Cloud (DAC). 'Améliorant la connectivité privée 4.9G / LTE et 5G de Nokia DAC, les nouvelles fonctionnalités offrent un portefeuille élargi d'applications Nokia ainsi qu'un écosystème croissant de modules IoT et de connecteurs industriels essentiels à la mise en oeuvre de l'Industrie 4.0', explique le groupe.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.77% NOKIA Euronext Paris +1.07% NOKIA XETRA +1.30% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.21% NOKIA OTCBB +1.22%