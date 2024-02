Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: cycle de renouvellement de licences achevé information fournie par Cercle Finance • 08/02/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - Nokia Technologies annonce avoir signé son dernier accord majeur de licence de brevet sur les smartphones qui était toujours en cours de négociation, portant ainsi à sept le nombre d'accords de ce type conclus au cours des treize derniers mois.



La division de propriété intellectuelle du groupe finlandais s'attend à d'importants paiements de rattrapage au premier trimestre 2024 et affiche désormais un chiffre d'affaires net annualisé d'environ 1,3 milliard d'euros.



Au terme de ce cycle de renouvellement de licences, qui a débuté en 2021, l'activité de licence de Nokia est stable à long terme, aucun contrat de licence majeur de smartphone n'expirant avant un certain nombre d'années.





