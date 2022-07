Nokia: création d'un centre en Inde avec IISc information fournie par Cercle Finance • 08/07/2022 à 10:12

(CercleFinance.com) - Nokia et l'Indian Institute of Science (IISc) ont annoncé l'ouverture du Nokia Center of Excellence ( CoE ) in Networked Robotics à l'IISc Bangalore.



Le CoE encouragera la recherche sur la robotique et les technologies de communication avancées dans la 5G et l'intelligence artificielle (IA). Le CoE développera également des cas d'utilisation dans l'automatisation industrielle, l'agriculture et la gestion des catastrophes.



Le centre facilitera la coopération entre les universités, les start-ups et les partenaires de l'écosystème industriel.



Nishant Batra, directeur de la stratégie et de la technologie chez Nokia , a déclaré : ' Nous voulons que l' Inde soit le moteur de l'innovation mondiale dans une ère de convergence où, dans quelques années, la réalité étendue (XR) et la fusion numérique-physique nous permettront de créer, collaborer et communiquer de manière sans précédent '.