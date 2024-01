Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: contrat remporté auprès de T-Mobile information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi par l'opérateur télécoms T-Mobile pour une solution de passerelle dédiée, qui prendra en charge les technologies LTE, 5G NSA et 5G SA pour son trafic Internet haut débit (HSI) sans fil fixe à l'échelle nationale.



L'équipementier de réseaux finlandais déploiera ainsi sa solution Multi-Access Gateway (MAG) qui permettra à la filiale de Deutsche Telekom d'améliorer l'évolutivité de ses services et ses délais de mise sur le marché.



'La solution Nokia MAG nous permettra de simplifier notre architecture et de réduire la gestion du cycle de vie opérationnel et notre empreinte énergétique', met en avant John Saw, directeur de la technologie chez T-Mobile.





