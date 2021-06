Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat pour un réseau sans fil privé en Turquie Cercle Finance • 15/06/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Nokia indique qu'Arçelik Global, fabricant de biens de consommation durables et de produits électroniques, a signé un accord commercial stratégique avec l'équipementier finlandais et Türk Telekom pour déployer le premier réseau sans fil privé en Turquie. Une première application permettra au réseau de fournir une couverture omniprésente et fiable à faible latence dans l'ensemble d'une installation afin d'améliorer les performances des véhicules à guidage automatique (AGV). D'autres cas d'utilisation potentiels comprennent la réalité augmentée et virtuelle, les jumeaux numériques, le contrôle des stocks, la sécurité et la gestion des installations, le contrôle de la qualité et la vidéo haute résolution.

