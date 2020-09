Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat pour un réseau optique avec SGCC en Chine Cercle Finance • 03/09/2020 à 10:27









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que State Grid Corporation of China (SGCC), le plus grand fournisseur d'électricité au monde avec plus de 1,1 milliard de résidents desservis, va déployer un réseau optique 'agile et programmable' utilisant ses solutions de pointe IP/optiques. 'Le déploiement permettra à SGCC d'étendre la couverture de son réseau à davantage de stations électriques et de bureaux, tout en en accroissant la capacité et la flexibilité', affirme l'équipementier télécoms finlandais. L'opération couvrira de nouveaux déploiements dans les provinces du Hebei et du Hunan, ainsi que dans la municipalité de Chongqing, et des expansions dans dix autres provinces dont le Jibei, le Jiangsu le Sichuan.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.73% NOKIA Euronext Paris +1.03% NOKIA XETRA +0.80% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.53% NOKIA OTCBB -0.06%