Nokia: contrat pour un réseau optique au Vorarlberg

(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été sélectionné par illwerke vkw, l'un des principaux fournisseurs de services publics d'électricité et de télécommunications du Vorarlberg, en Autriche, pour déployer une solution de transport optique auprès de ses clients professionnels.



Le déploiement, qui devrait être achevé d'ici fin 2024, fournira à illwerke vkw un nouveau réseau optique résilient et modernisé, capable de prendre en charge les longueurs d'onde 400G et au-delà, pour répondre à une demande de capacité en croissance rapide.



Le nouveau réseau optique de Nokia s'étendra sur 15 sites dans le Vorarlberg, fournissant des services de backhaul et de transport fronthaul mobiles 10G, 25G et 100G pour connecter les sites cellulaires des MNO et les bureaux centraux.





