Nokia: contrat pour un Packet Core dans les pays baltes

(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi par Bite Group pour accompagner son évolution vers des services 5G avancés et simplifier son architecture réseau en Lettonie et en Lituanie, tout en augmentant la capacité et les performances du réseau central.



En mettant en oeuvre un Packet Core de Nokia, l'opérateur pourra 'offrir à ses clients une connectivité ultra-fiable et des services de données haut débit mobiles améliorés, et fournir des solutions plus avancées, comme les services de réseau privé virtuel d'entreprise mobile'.



La solution du groupe finlandais intègrera de manière transparente les technologies 2G, 3G, 4G et 5G dans un seul ensemble de serveurs pour des millions d'abonnés, augmentant l'agilité commerciale et optimisant les coûts d'exploitation du réseau de Bite Group.





