Nokia : contrat pour la solution DAC à Cleveland

(CercleFinance.com) - Nokia fait part d'un contrat avec l'organisation à but non lucratif DigitalC pour fournir une connectivité Internet haut débit indispensable aux foyers mal desservis de Cleveland (Ohio), à l'aide de sa solution sans fil de bout en bout privée Digital Automation Cloud (DAC). 'Le déploiement de Nokia DAC permettra à DigitalC de tirer parti de la technologie LTE privée pour fournir un accès Internet haut débit abordable et fiable à des milliers de personnes autour de Cleveland', affirme l'équipementier télécoms finlandais. Selon une enquête de 2019 de l'American Community Survey (ACS), près de 53.000 ménages -31% du total de la ville- n'avaient pas de plan d'abonnement à large bande, classant Cleveland comme la ville de 100.000 ménages ou plus la moins desservie des États-Unis.

