Nokia: contrat pour la solution 25G PON à Taïwan information fournie par Cercle Finance • 20/08/2024 à 08:10









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Homeplus déploiera sa solution de fibre optique 25G PON pour offrir des vitesses haut débit parmi les plus rapides de Taïwan, ce qui fera de Homeplus le premier fournisseur de l'île à fournir des services basés sur cette solution.



'Avec des vitesses Internet 125 fois plus rapides que la moyenne nationale (200 Mb/s), le déploiement commercial 25G PON permettra à Homeplus d'offrir de nouveaux services résidentiels et professionnels améliorés', affirme l'équipementier de réseaux finlandais.



Selon Nokia, Homeplus pourra ainsi 'offrir à ses clients la prochaine génération de services gigabit essentiels pour le cloud computing, le streaming vidéo 8K, les jeux en ligne, la réalité virtuelle et les applications de l'Internet des objets'.





