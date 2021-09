Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat pour développer la fibre optique en Slovénie information fournie par Cercle Finance • 27/09/2021 à 10:48









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir remporté un contrat portant sur la construction d'un réseau de fibre optique en Slovénie. Le groupe finlandais indique avoir été retenu par Telekom Slovenije en tant qu'équipementier partenaire pour le déploiement d'un réseau de fibre jusqu'au domicile (FTTH) offrant un débit de 10Gb/s. Dans un communiqué, Telekom Slovenije explique que la pandémie a créé de nouveaux besoins chez les utilisateurs, qui demandent des connections plus performantes et plus stables en cette période de télétravail. D'après l'opérateur, ce projet permettra également aux abonnés de bénéficier de technologies vidéo à haute résolution, comme la 4K, mais aussi de la réalité virtuelle. Les premières installations sont prévues d'ici à la fin de l'année.

