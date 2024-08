Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: contrat pour de la 5G au Brésil information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par l'opérateur TIM Brasil pour étendre la couverture de son réseau d'accès radio 5G (RAN) dans 15 États brésiliens à partir de janvier 2025, grâce à des équipements issus de sa gamme complète AirScale.



Ce partenariat augmentera le nombre de municipalités ayant accès à la 5G, ce qui permettra à une population plus large de bénéficier d'une connectivité sécurisée à très haut débit, et aux entreprises de ces régions de numériser leurs activités.



Le Finlandais fournira une gamme d'équipements de son portefeuille 5G AirScale, y compris la bande de base, les radios Massive MIMO et les produits Remote Radio Head, des systèmes alimentés par sa technologie économe en énergie ReefShark System-on-Chip.





