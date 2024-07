Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: contrat pour apporter la 5G à l'Egypte information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Nokia annonce un nouveau partenariat avec Telecom Egypt pour apporter la technologie 5G en Égypte pour la première fois, en introduisant des services prêts pour la 5G dans les villes d'Alexandrie, d'Assouan, du Caire, de Gizeh et de Louxor.



L'équipementier de réseaux finlandais fournira son portefeuille complet AirScale pour permettre à l'opérateur égyptien d'offrir à ses clients, notamment des vitesses de données plus rapides, des performances et une capacité améliorées.



'Cette avancée permettra des niveaux d'innovation et d'efficacité sans précédent dans divers secteurs, permettant aux organisations de prospérer dans le paysage numérique en évolution rapide d'aujourd'hui', affirme Nokia.





