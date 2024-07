Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: contrat pluriannuel pour moderniser le réseau de MEO information fournie par Cercle Finance • 08/07/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un contrat pluriannuel avec MEO, opérateur de télécommunications majeur au Portugal, pour moderniser l'infrastructure du réseau d'accès radio (RAN) de MEO et améliorer ses capacités 5G.



Nokia fournira des équipements de son portefeuille 5G AirScale, y compris des solutions Massive MIMO, de bande de base et de tête radio distante.



MEO utilisera également la solution SON MantaRay de Nokia pour l'optimisation du réseau. Le projet bénéficiera du Centre de livraison global et du centre de recherche et développement 5G de Nokia au Portugal.



Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia, a exprimé sa satisfaction de renforcer ce partenariat pour libérer le potentiel de la 5G et soutenir la transformation numérique des industries.





