Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat fibre avec Sri Lanka Telecom Cercle Finance • 15/07/2020 à 07:10









(CercleFinance.com) - Nokia annonce fournir sa technologie fibre à Sri Lanka Telecom (SLT) pour déployer un réseau de fibre jusqu'à l'abonné (FTTH) et ainsi permettre à cet opérateur d'offrir de nouveaux services haut-débit à plus de 200.000 entreprises et ménages au Sri Lanka. 'Nos solutions fibre et notre technologie XGS-PON aideront SLT à construire un réseau prêt pour l'avenir, capable de répondre à des demandes en données toujours grandissantes', commente Upendra Samaratunge, responsable de Nokia Sri Lanka & Maldives.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.09% NOKIA Euronext Paris +0.52% NOKIA XETRA -0.04% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.37% NOKIA OTCBB +0.50%