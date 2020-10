Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat de télécommunications 5G avec Telia Cercle Finance • 21/10/2020 à 11:28









(CercleFinance.com) - L'opérateur télécom suédois Telia a choisi Nokia et Ericsson pour construire son nouveau réseau sans fil à haut débit 5G. L'opérateur prévoit déjà de couvrir 20 villes avec la 5G au cours du quatrième trimestre. Nokia a été choisi par Telia comme fournisseur exclusif d'équipements 5G en Finlande dans le cadre d'un accord de cinq ans qui comprend la modernisation des réseaux existants, couvrant 7 500 sites. Le fabricant finlandais a également été choisi comme fournisseur de la 5G au Danemark, en Estonie, en Finlande, en Lituanie, en Norvège et en Suède dans les régions nordiques et baltes. Ericsson déploiera les réseaux 5G de prochaine génération de Telia en Suède et en Estonie d'ici 2025, a déclaré le groupe.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.68% NOKIA Euronext Paris +0.48% NOKIA XETRA +0.32% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.52% NOKIA OTCBB +2.43%