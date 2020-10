Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat dans la fibre optique au Luxembourg Cercle Finance • 27/10/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mardi avoir été retenu par POST Luxembourg pour le déploiement d'un réseau ultra-rapide de fibre optique. L'équipementier télécoms finlandais indique dans un communiqué qu'il installera pour le compte de l'opérateur luxembourgeois sa technologie de fibre 'GPON' (Gigabit Passive Optical Network) qui propose un débit de 10 Gbit/s contre 2,5 Gbit/s à l'heure actuelle. Nokia souligne que le taux de couverture de la fibre dans le Grand Duché atteint déjà 72%. Les termes financiers du contrat, d'une durée de sept ans, n'ont pas été précisés.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.77% NOKIA Euronext Paris +0.31% NOKIA XETRA -0.56% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.30% NOKIA OTCBB -1.29%