Nokia : contrat dans l'IoT en Australie

(CercleFinance.com) - Nokia annonce que l'opérateur télécoms australien Optus a sélectionné sa plateforme d'Internet des Objets (IoT) Impact pour fournir des capacités de gestion d'appareils et de collection de données à ses clients. 'Les deux groupes ont convenu d'une stratégie de mise sur le marché pour apporter des solutions IoT aux clients d'Optus à travers de multiples segments sectoriels en Australie', indique l'équipementier télécoms finlandais. Les solutions IoT s'adresseraient ainsi à des secteurs tels que l'industrie minière, les services aux collectivités et les transports. Selon Nokia, le marché de l'IoT en Australie devrait augmenter pour atteindre 25 milliards de dollars américains à horizon 2024.

