Nokia : contrat d'optimisation-réseau en Irak

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir décroché un contrat de deux ans portant sur l'optimisation du réseau d'Asiacell Telecom, le premier opérateur de télécommunications irakien. Aux termes de l'accord, qui sera effectif à compter de janvier 2021, le groupe finlandais fournira à Asiacell une solution dite 'multi-équipementiers' englobant la planification et l'optimisation (NPO) des services RAN, la transmission, l'IP, ainsi que plusieurs éléments de coeur destinés à environ 7000 sites. Les termes du contrat n'ont pas été précisés.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.30% NOKIA Euronext Paris +0.38% NOKIA XETRA +0.06% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.31% NOKIA OTCBB -1.71%