Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: contrat avec Zain en Jordanie information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 08:53









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par Zain Jordan dans le cadre d'un accord pluriannuel pour fournir des équipements de réseau d'accès radio (RAN) 5G dans toute la Jordanie, une grande partie du déploiement devant être achevée en 2023.



'Grâce à cet accord, Zain sera en mesure de soutenir la transformation numérique du pays en offrant des services 5G supérieurs avec une connectivité et une capacité améliorées aux clients', explique l'équipementier de réseaux finlandais.



Dans le cadre de cet accord, qui totalise plus de 3000 sites dans tout le pays, Nokia fournira la dernière génération de ses produits AirScale Baseband, Massive MIMO et Remote Radio Head. Parallèlement, il modernisera l'infrastructure 4G existante de Zain.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.04% NOKIA Euronext Paris +0.27% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.29% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.19% NOKIA OTCBB +0.37%