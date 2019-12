Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat avec Vodafone pour la 5G en Australie Cercle Finance • 30/12/2019 à 09:03









(CercleFinance.com) - Vodafone annonce un partenariat entre sa coentreprise à 50-50 Vodafone Hutchison Australia et Nokia, pour le lancement d'un réseau 5G à partir du premier semestre 2020, à commencer par Parramatta dans la région de Sydney. Cet accord d'une durée d'au moins cinq ans permettra à l'opérateur de placer auprès de l'équipementier des commandes pour livraison de site, de façon à pouvoir ralentir ou d'accélérer le rythme de déploiement de la 5G, en fonction de ses besoins. La feuille de route permettra la 5G pour Vodafone dans toutes les bandes de spectres utilisées actuellement pour la 4G, et l'installation d'antennes 5G de nouvelle génération Massive MIMO, offrant des gains substantiels en capacité et en performance.

