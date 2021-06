Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat avec Uninett en Norvège Cercle Finance • 23/06/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'il fournira au réseau national norvégien de recherche et d'enseignement, Uninett, des solutions de réseau optique haute capacité pour l'expansion de l'infrastructure de fibre dans le nord de la Norvège. 'Les solutions de transport optique de Nokia permettront des recherches avancées et multidisciplinaires, y compris la détection géophysique et l'exploration de ressources durables', explique l'équipementier télécoms. Cette expansion vise d'abord à répondre aux besoins de l'Association Scientifique Eiscat en capacités extrêmes (8 Tbit / s) pour la recherche 3D sur l'ionosphère et la haute atmosphère dans la région Nord.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.81% NOKIA Euronext Paris +0.86% NOKIA XETRA +1.20% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.90% NOKIA OTCBB +0.23%