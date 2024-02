Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: contrat avec Rakuten Mobile au Japon information fournie par Cercle Finance • 27/02/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par Rakuten Mobile pour fournir des solutions de réseau d'accès radio (RAN) à partir de son portefeuille complet AirScale économe en énergie prenant en charge la bande de spectre basse de 700 MHz.



Cette décision permettra à Rakuten Mobile d'offrir à ses clients une couverture, une capacité et des performances réseau améliorées sur l'ensemble de son réseau mobile OpenRAN natif cloud et entièrement virtualisé de bout en bout au Japon.



Nokia fournira des équipements de sa gamme de produits d'accès radio AirScale de nouvelle génération, alimentés par sa technologie ReefShark System-on-Chip (SoC).



' Avec l'ajout de la fréquence 700 MHz à ses actifs de spectre, Rakuten Mobile sera en mesure d'offrir des services 4G avancés aux consommateurs et aux utilisateurs professionnels dans des emplacements intérieurs', a commenté Tommi Uitto, président des réseaux mobiles chez Nokia.





