Nokia: contrat avec O2 Telefonica en Allemagne

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi avoir été retenu par O2 Telefonica en Allemagne dans le cadre du déploiement d'une solution en mode 'SaaS' devant permettre des économies d'énergie.



Le groupe finlandais explique que l'opérateur de téléphonie mobile a prévu d'installer sa technologie 'AVA', basée sur l'intelligence artificielle, sur son réseau d'accès radio (RAN) déjà déployé par Nokia.



Cette solution est censée favoriser une surveillance automatique du trafic sur le réseau avec l'objectif de permettre aux opérateurs de réduire la consommation énergétique de leurs stations de base pendant les périodes de faible utilisation.



Nokia souligne que ces mesures d'économie de l'énergie, qui s'appliquent par exemple au matériel de climatisation, n'ont aucun impact sur la qualité de l'expérience-client ressentie par les utilisateurs.



Lors de la phase de tests, O2 Telefonica Allemagne dit avoir enregistré 'd'importantes économies' en désactivant automatiquement les ressources inutilisées, sans pénaliser les performances de son réseau.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.62% NOKIA Euronext Paris +0.73% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.70% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.57% NOKIA OTCBB +0.30% NOKIA After Hours 0.00%