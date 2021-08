Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat avec DELTA Fiber aux Pays-Bas information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 08:35









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par le Néerlandais DELTA Fiber pour fournir un réseau de transport optique de prochaine génération, basée sur des longueurs d'onde 400G, destinée à l'augmentation de son trafic et l'expansion de son déploiement FTTH. Le réseau à haute capacité offrira aux clients de DELTA Fiber une qualité de service et des vitesses améliorées. De plus, des vitesses de 400 Gbit/s et des longueurs d'onde plus élevées permettent un réseau simplifié qui accroit l'efficacité opérationnelle et des coûts. Cet accord fait partie d'une coopération plus large avec DELTA Fiber pour soutenir ses plans d'expansion aux Pays-Bas, par laquelle l'équipementier télécoms finlandais lui fournit également le réseau d'accès XGS.PON et l'équipement chez le client.

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.29% NOKIA Euronext Paris 0.00% NOKIA XETRA 0.00% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB -1.45%