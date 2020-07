Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat avec Airtel en Inde pour le réseau VoLTE Cercle Finance • 06/07/2020 à 10:23









(CercleFinance.com) - L'opérateur indien de télécommunications Bharti Airtel a choisi Nokia pour déployer un grand réseau voix sur LTE (VoLTE) basé sur le cloud, a annoncé la société finlandaise. La solution - qui a été déployée pour couvrir les 22 zones de services de télécommunications en Inde - permet à Airtel de fournir aux clients mobiles une connectivité d'appel plus rapide et plus rentable, a déclaré Nokia. Il permet à Airtel de libérer du spectre en réduisant son réseau 3G, permettant à l'opérateur d'utiliser le spectre libéré pour déployer des services 4G / LTE avec une meilleure vitesse et capacité, a déclaré le fabricant de matériel de télécommunications.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.77% NOKIA Euronext Paris +2.77% NOKIA XETRA +2.37% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.27% NOKIA OTCBB +5.88%