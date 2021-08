Nokia : contrat avec A1 Telekom Austria pour trois pays

(CercleFinance.com) - L'équipementier télécoms Nokia annonce avoir été sélectionné par A1 Telekom Austria Group pour étendre sa présence 5G en dehors de l'Autriche, en Bulgarie, en Serbie et en Slovénie, à travers un accord de fournisseur unique multi-pays.

Il fournira des solutions 5G RAN de son portefeuille complet AirScale aux trois marchés et un réseau central 5G autonome à la Serbie et à la Slovénie. Le déploiement est déjà en cours en Bulgarie et devrait commencer prochainement sur tous les autres marchés.

Le groupe finlandais est un partenaire de longue date d'A1 et a travaillé en collaboration avec lui pour introduire des réseaux mobiles 3G et 4G, ainsi que le plus grand réseau de fibre optique d'Autriche et plusieurs installations de campus sans fil privés.