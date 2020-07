Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat aux USA pour des équipements de réseau 5G Cercle Finance • 27/07/2020 à 16:32









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi la signature d'un accord avec U.S. Cellular portant sur la fourniture de systèmes devant permettre la mise en place de services de nouvelle génération 5G et d'Internet des objets (IoT). L'équipementier télécoms finlandais indique qu'il fournira à l'opérateur mobile américain son portefeuille d'accès radio AirScale, ainsi que sa technologie cloud RAN. Ce matériel doit permettre à U.S. Cellular d'exploiter des fréquences à ondes millimétriques (mmWave) multibandes dans les plages 24 GHz et 28 GHz, précise Nokia dans un communiqué. U.S. Cellular a prévu de déployer son réseau commercial 5G dans le courant de l'année prochaine.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.12% NOKIA Euronext Paris -0.47% NOKIA XETRA -0.39% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.01% NOKIA OTCBB 0.00%