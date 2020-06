Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : contrat 5G avec Taiwan Mobile Cercle Finance • 29/06/2020 à 09:48









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été choisi par Taiwan Mobile (TWM) comme fournisseur unique de son réseau 5G, dans un contrat cadre de trois ans d'une valeur de l'ordre de 400 millions d'euros, contrat qui démarre ce mois-ci avec le déploiement de premiers équipements. 'Nokia est un partenaire de longue date de TWM et soutiendra le groupe dans ses efforts pour réaliser sa 'Stratégie Super 5G', qui est centrée sur la durabilité et la transformation numérique', commente l'équipementier télécoms finlandais.

