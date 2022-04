Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: compte développer les réseaux 5G privés en Corée information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui le lancement d'un 'Private 5G Open Lab' au sein de son centre technologique de Séoul (Corée du Sud) afin de présenter sa technologie et d'encourager le développement de réseaux privés sans fil 5G dans le pays.



Le Private 5G Open Lab de Nokia aidera les entreprises, les fournisseurs de services de communication (CSP) et les partenaires coréens à tirer parti des réseaux sans fil privés 5G pour acquérir de nouvelles capacités et une efficacité opérationnelle.



Le laboratoire proposera également des formations aux partenaires et des démonstrations aux clients.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.20% NOKIA Euronext Paris -1.54% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.65% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -1.01% NOKIA OTCBB -3.38%