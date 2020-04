Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : commande pour un réseau optique à Bahreïn Cercle Finance • 01/04/2020 à 15:37









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir remporté auprès d'Infonas Bahrain une commande pour une technologie de réseau optique qui permettra à cet opérateur de fournir des services de fibre à ses clients entreprises, commande dont la valeur n'est pas précisée. 'Avec une capacité de données virtuellement illimitée, le réseau sera capable de soutenir l'ensemble des besoins en vidéo, voix et données sur un câble de fibre optique unique', explique l'équipementier télécoms finlandais.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.95% NOKIA Euronext Paris +2.00% NOKIA XETRA +1.32% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.38% NOKIA OTCBB 0.00%