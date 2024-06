Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: collaboration étendue avec Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 18/06/2024 à 10:36









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé l'élargissement de sa collaboration avec Google Cloud pour fournir aux développeurs les outils nécessaires à la création rapide d'applications 5G innovantes pour les entreprises et les consommateurs.



La plateforme Network as Code de Nokia, hébergée sur Google Cloud, profitera des solutions et capacités d'IA de Google, telles que Vertex AI et Gemini 1.5 Pro, facilitant l'intégration de l'IA dans les applications et améliorant la productivité des développeurs.



Les deux entreprises cibleront d'abord le secteur de la santé pour promouvoir de meilleures expériences clients. La communauté mondiale de développeurs de Google Cloud pourra accéder aux capacités 5G standardisées via la plateforme de Nokia, accélérant ainsi la création d'applications.





