Nokia: collaboration élargie avec Hyperoptic

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa relation avec Hyperoptic, présenté comme 'le plus grand fournisseur de services Internet exclusivement à fibre optique du Royaume-Uni'.



Dans ce cadre, Nokia va mettre à niveau le réseau central IP de Hyperoptic offrant ainsi à la clientèle britannique du fournisseur 'une évolutivité et une capacité à l'épreuve du temps, ainsi qu'une efficacité énergétique accrue', assure Nokia.



Hyperoptic déploiera les routeurs 7750 SR-s compatibles 800GE de Nokia, qui sont alimentés par son silicium de routage FP5 'révolutionnaire'.



Ainsi, 'le FP5 permet de fournir plus de trois fois plus de capacité dans le même espace et la même enveloppe de puissance que le FP4, actuellement dans le réseau IP d'Hyperoptic', affirme Nokia.









Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.22% NOKIA Euronext Paris +2.19% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +2.31% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +2.17% NOKIA OTCBB +2.12%