Nokia: collaboration avec SK Telecom en Corée du Sud

(CercleFinance.com) - Nokia annonce travailler avec SK Telecom autour d'un projet de nouveau réseau RAN virtuel (vRAN) en Corée.



Dans le cadre d'une démonstration, les deux partenaires sont parvenus à mettre en service le vRAN sans fil 5G 64TRX, le réseau passant avant succès les tests de flexibilité et de performance.



Nokia assure que cet essai lui a permis de mettre en évidence son 'leadership technologique en matière d'architecture de réseau sans fil'.



Les deux sociétés prévoient de commencer à tester sur le terrain un vRAN en 2022.





